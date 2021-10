Klanten bellen Delta Energie plat over gasprijs: dit zijn de meeste gestelde vragen!

Hoge gasprijs dwingt Yara productie fors te verminde­ren

5 oktober SLUISKIL - De extreem hoge energieprijzen drijven de Zeeuwse industrie in het nauw. Kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil schroeft de productie fors terug om verliezen te beperken. ,,Als de prijzen zo hoog blijven, is het stilleggen van fabrieken één van de scenario's. Voorlopig gaan we daar niet vanuit. We denken dat deze extreem hoge prijzen tijdelijk zijn”, zegt woordvoerder Gijsbrecht Gunter van Yara.