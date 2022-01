Klant Delta kan Formule 1 op televisie blijven volgen

Dat is mogelijk via de app van ViaPlay, waar de uitzendrechten van de F1 naar toe zijn verhuisd. Jarenlang bezat Ziggo de uitzendrechten. Formule 1-fans konden races bekijken op de zenders van Ziggo. Ze maken zich zorgen dat ze geen races kunnen zien omdat Delta nog geen overeenkomst met Viaplay heeft gesloten. Volgens een woordvoerder van de provider praat Delta, net als andere providers, uitsluitend over een commerciële overeenkomst met ViaPlay. ,,We zijn nog in gesprek. We gaan ervan uit dat we op tijd met goed nieuws kunnen komen.”