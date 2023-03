Klankkleur Live is podium voor Zeeuws muzikaal talent

Jenny van Kampen werkt ruim anderhalf jaar als muziekbibliothecaris. „Vanuit ZB is mij gevraagd of ik dit wilde doen en het sprak me erg aan. Ik heb het conservatorium afgerond, maar geen enkele opleiding voor de bibliotheek. Dat ben ik nu wel aan het bijspijkeren. Het is wel handig om te weten hoe alles in de bibliotheek reilt en zeilt. Veel mensen weten niet dat ZB een enorme muziekcollectie heeft. Wij hebben bijvoorbeeld tienduizenden banden met bladmuziek, songbooks, verzamelalbums en cd’s. Van klassiek tot pop en volksmuziek en alles wat daartussen zit. Daarmee zijn we de op twee na grootste in Nederland. Op internet staat een catalogus met alles wat we op muziekgebied in huis hebben en die stukken zijn daar ook te reserveren. Eigenlijk moet die collectie veel meer gebruikt worden!”