Klagende Zeeuw is de weg kwijt

VLISSINGEN - De Zeeuwse ombudsman ziet dat burgers niet weten waar ze met hun klachten over overheden terecht kunnen. Een groeiend en ernstig probleem, schrijft hij in het jaarverslag 2017.

Burgers weten niet meer waar ze met hun klacht terecht kunnen. 'En dat is ernstig', schrijft voorzitter Gertjan van der Brugge van de Stichting Zeeuwse Ombudsman, 'want het recht van elke burger om over de overheid te klagen is een fundamenteel onderdeel van onze rechtstaat.' Oorzaak van de verwarring is de overheveling van landelijke taken naar de gemeenten, luidt de analyse van de Ombudsman.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De Zeeuwse gemeenten zijn relatief klein - te klein om de nieuwe taken zelfstandig uit te voeren. Ze werken daarom samen of besteden taken uit. Daarbij is vaak weinig of geen aandacht voor een goede klachtenregeling. Gevolg is dat burgers de grootste moeite hebben om uit te vinden hoe en waar ze een klacht kunnen indienen. De Ombudsman moest bemiddelen in diverse 'kastje-naar-de-muur'-situaties. Zorg voor een heldere, eenduidige klachtafhandeling, is de oproep aan overheden.

Orionis

Voorbeelden van samenwerkingsverbanden die het klachtrecht wél goed geregeld hebben, zijn volgens de Ombudsman Orionis Walcheren en Sabewa Zeeland. Orionis deed het in het verslagjaar aanzienlijk beter dan voorgaande jaren. Sabewa noteerde in 2017 een stijging (64 ten opzichte van 51 klachten), maar viel toch op door een constructieve houding en de wil fouten uit het verleden recht te zetten of in de toekomst te voorkomen. Ook was dit jaar de aard van de klachten minder ernstig.

De Zeeuwse Ombudsman kreeg in 2017 221 klachten over overheden binnen. Dat is iets minder dan het jaar ervoor, toen er 238 verzoeken om hulp binnenkwamen. Bovendien bleef ook in 2017 de tsunami aan klachten uit die verwacht werd na van de overheveling van taken van de landelijke overheid naar gemeenten. Het lijkt erop dat 'de Zeeuwse gemeenten er over het algemeen goed in slagen om de nieuwe taken adequaat op te pakken', schrijft de Zeeuwse Ombudsman in het jaarverslag. Hij houdt echter een slag om de arm: als burgers niet weten hoe ze moeten klagen, komen er ook minder klachten binnen.

Onvriendelijke taxichauffeurs