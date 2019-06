Kitten Bartje: barstjes in schedel duiden op mishandeling



VLISSINGEN - De acht weken oude kitten Bartje is mishandeld. Vandaag werden in de Universiteitskliniek in Gent barstjes in zijn schedeltje gevonden die daarop duiden. Het diertje werd vrijdag in een Zeeuws dorpje in een achtertuin gevonden en is door Stichting Scheldekat opgevangen en overgebracht naar een dierenarts.