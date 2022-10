Kirsten (19) uit Vlissingen trouwde in tweedehands: ‘Prachtige jurk dankzij de trouwbieb in Middelburg’

De roze jurk die ze op Shein zag, voor maar honderd euro, bleek weggegooid geld. In het pakket dat de postbode afleverde zat een lelijk, slechtzittend geval dat totaal niet leek op de foto van de website. ,,Op de foto was het een mooie kleur paars, maar in het echt héél anders. Gewoon afschuwelijk. Totaal niet geschikt om in te trouwen”, vertelt de 19-jarige Vlissingse. Een week voor haar huwelijk was sloeg de paniek toe. Het budget voor de trouwpartij was niet erg groot, om het voorzichtig uit te drukken. ,,Ik was aan het googelen naar goedkope trouwkleding, toen ik las over de winkel van Michèle Piet. Daar kun je tweedehands trouwjurken huren of kopen. Toen ik daar binnenliep, zag ik gelijk de jurk die ik wilde. Michèle hoefde hem niet eens te vermaken! Ik heb 40 euro huur betaald, mijn man 70. Maar voor hem moest er veel vermaakt worden.”