Kipschnitzel van schimmels? Enough opent in Sas van Gent de grootste protëinefabriek van Europa. ,,We gaan per dag 30 ton fungi food maken.”

Vorig jaar was het nog een grasveld, ingeklemd tussen de fabrieken van de agro-industriële grootmacht Cargill. Nu staat er een gloednieuwe fabriek. Kosten: zo’n 50 miljoen euro, waarvan 17 miljoen euro Europees innovatiegeld. Algemeen directeur Jim Laird en projectmanager Darius Blaszyk van Enough kijken er met ingetogen trots naar. ,,We hebben een huzarenstukje geleverd.” De fabriek draait nog niet. ,,We gaan binnenkort testen of alles goed werkt. In het laatste kwartaal begint de productie”, zegt Blaszyk.