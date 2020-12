Kinderrechter geeft jeugdzorgorganisatie Briedis tik op de vingers

Kinderrechter Joost Duinhof deed vrijdag uitspraak over de ondertoezichtstelling van een minderjarige. Briedis wil dat deze wordt verlengd. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke ingrijpende maatregel noodzakelijk is, moet de rechter beschikken over alle feiten en omstandigheden.

Maar volgens Duinhof bevat het verzoek ‘uitsluitend conclusies en stellingen’, blijkt uit het vonnis. De conclusies zijn bovendien soms tegenstrijdig. Ook is onduidelijk of de Raad voor de Kinderbescherming is geraadpleegd. De kinderrechter maant daarom Briedis alsnog met alle noodzakelijke informatie te komen.

Hij wijst er ook op dat het niet de eerste keer is dat hij ‘tot vergelijkbare, ernstige vaststellingen is gekomen’ over de werkwijze van Briedis. Hij heeft dit al eerder aan de orde gesteld en dringt er nu opnieuw op aan om ‘nadere aandacht aan dit aspect te besteden’.

Intervence

Briedis is een van de drie partijen die in beeld zijn om het werk van de Zeeuwse jeugdzorgorganisatie Intervence over te nemen. Onder meer in de Tweede Kamer is er twijfel of zij dat wel aankunnen. De Zeeuwse gemeenten en de betrokken instellingen werken aan een ‘transitieplan’, dat duidelijk moet maken hoe het werk kan worden overgedragen zonder dat kinderen en gezinnen daarvan de dupe worden.

De gemeenten hebben eind vorige week Vincent Schouten als onafhankelijke procesbegeleider benoemd. Hij leidde recent de afbouw van jeugdzorginstelling Juzt.