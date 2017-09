Kinderpostzegels: samen voor de hoogste opbrengst

RTL-baas Erland Galjaard spreekt op netwerkbeurs Contacta

13:21 GOES - Erland Galjaard, de programmadirecteur van RTL, is één van de topsprekers tijdens de netwerkbeurs Contacta die 7, 8 en 9 november zich afspeelt in de Zeelandhallen in Goes. Hij zal woensdag 8 november vanaf 20 uur uitleggen hoe hij zijn 'klanten' (lees: kijkers) in 2020 denkt te bereiken.