Kinderen met leerachterstanden krijgen extra les in de zomer: ‘We willen ze niet weer zes weken naar huis sturen’

VLISSINGEN – Zeeuwse basisschoolkinderen die moeite hebben met rekenen en taal krijgen in de zomervakantie extra kans om hun kennis bij te spijkeren. Middelburg heeft plannen om voor het eerst een zomerschool op te zetten voor zo’n 150 kinderen vanaf de peuterleeftijd. De zomerscholen in Vlissingen en Terneuzen breiden uit.

Door de coronacrisis hebben basisschoolleerlingen drie maanden nauwelijks lessen gevolgd. Kinderen met leerachterstanden dreigen nog verder achterop te raken als ze in de zomervakantie weer zes weken thuis zitten. ,,Het gaat vaak om kinderen die niet in een ideale omgeving opgroeien. Ze kunnen het heel goed gebruiken om bezig te zijn met rekenen, taal en leesmeters te maken. We willen ze niet zes weken naar huis sturen, maar een goed programma van drie weken aanbieden. Dat is nu zeer nodig in de stad”, zegt Henk Zielstra, directeur van de Walcherse scholenkoepel Archipel en initiatiefnemer van de zomerschool in Middelburg.

‘Deze kinderen kunnen extra steun gebruiken’

De Vlissingse zomerschool wordt uitgebreid van zestig naar negentig leerlingen. ,,Deze kinderen kunnen extra steun gebruiken”, zegt projectleider Levien Hamelink. ,,Als ze zes weken van school gaan, is dat meestal niet goed voor ze. We hopen dat ze zich door de zomerschool verder kunnen ontwikkelen.” In Terneuzen wordt een extra groep opgezet voor leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben. In totaal kunnen 75 kinderen deelnemen. Leerkrachten van de basisscholen bepalen welke kinderen in aanmerking komen om deel te nemen aan de zomerschool. Ouders kunnen hun kinderen dus niet zelf aanmelden. Hamelink: ,,De deelname gaat natuurlijk wel altijd in overleg met ouders.”

Kinderen volgen vanaf half juli gedurende drie weken lessen. ,,Het is de bedoeling dat ze niet uit een boekje leren, maar vooral veel de natuur in gaan, of naar bedrijven gaan”, licht Hamelink toe. Dat geldt ook voor Middelburg, laat Zielstra weten. ,,Nederlands, lezen en rekenen zijn de kernvakken, maar kinderen leren over burgerschapsvorming, techniek & innovatie en dramatische expressie. We vragen de kinderen ook zelf wat ze graag willen leren. We bezoeken bijvoorbeeld de haven, de rechtbank en Neeltje Jans. Daarna gaan ze aan de slag door iets te schrijven of te lezen. Het is een hoge vorm van leren.”

Ook peuters kunnen deelnemen in Middelburg