Kinderen leggen knuffels neer voor Dean: “Zitten met duizenden vragen”

Einde tbs in zicht voor Terneuze­naar die dochtertje om het leven bracht

MIDDELBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) in Middelburg vindt dat de tbs van de 59-jarige Terneuzenaar J. van E. die momenteel in Hoensbroek woont, met één jaar moet worden verlengd. In dat jaar moet worden gewerkt aan de beëindiging van de tbs. Van E. kreeg in 2006 tbs plus de dwangverpleging én nog eens drie jaar cel opgelegd. In februari van het jaar daarvoor bracht hij zijn vier maanden oude dochtertje om het leven.

20 januari