Kinderen kijken een beetje anders naar corona: ‘Kun je het krijgen als iemand een boer laat?’

Noord-Bevelandse bloemran­den smaken naar meer

7 september KAMPERLAND - De bloemenpracht was over een lengte van 28 kilometer maandenlang te bewonderen voor passanten en in meer dan 400 (vakantie)huizen op Noord-Beveland prijkte deze zomer een boeket met zelf geplukte veldbloemen op tafel. Kortom: Josje de Koning van stichting Akkerleven is meer dan tevreden over het tweede seizoen van het bloemranden-project.