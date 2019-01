Kinderen die luisteren naar politici? Wel bij het Voorleesontbijt!

videoOOST-SOUBURG - Bestuurders hadden het er maar weer druk mee. Her in der in Zeeland lazen ze schoolkinderen voor. De grootste bijeenkomst was in bioscoopcomplex CineCity in Vlissingen waar meer dan 500 kinderen kwamen luisteren.