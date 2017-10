Kinderboek over energie besparen

Onder schooltijd naar een seksklant

11:00 Het gebeurt ook op Walcheren. Een minderjarig meisje krijgt onder schooltijd van haar loverboy via Snapchat opdracht om naar een seksklant te gaan. Hij geeft via sociale media precieze instructies waar ze moet zijn en wat ze moet doen. Een taxi haalt haar op en zet haar later af zodat ze weer les kan volgen.