Kinder- en jeugdkliniek van Emergis volgens jury mooiste gebouw van Zeeland

MIDDELBURG - De nieuwbouw van de Kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge is uitgeroepen tot het mooiste nieuwe gebouw van Zeeland. Het ontwerp van Rothuizen Architecten kreeg alle lof van de vakjury. Stal 13 in Terneuzen, een ontwerp van Bouwadvies Zeeland, won de publieksprijs .

De verkiezing is een initiatief van CBK Zeeland en het Zeeuws Architectuurplatform. Er waren deze keer 31 Zeeuwse projecten ingezonden die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd. De vakjury koos vijf genomineerden. Behalve de kliniek in Kloetinge en Stal 13 waren dat de tot eethuis omgebouwde kerk Family Axel, recreatieappartementen Plein 40 Lodges in Zoutelande en recreatiewoning Villa Vrijbuiter in Renesse.

De vakjury was aangenaam verrast door het niveau van de kandidaten. ,,Het was een close call”, zei voorzitter Esther Agricola. Toch koos de jury unaniem voor de kliniek in Kloetinge. Het bijzondere van het gebouw is dat er nog bruikbare onderdelen van het gesloopte pand van Rijkswaterstaat in Terneuzen zijn toegepast.

Volledig scherm Achterkant van de kliniek. © Johan van der Heijden

Agricola prees de lef van zowel architect Taco Tuinhof als opdrachtgever Emergis. ,,We waren zeer onder de indruk van het circulair bouwen: hoe je in deze tijden een gebouw een tweede leven kunt geven en materialen kunt hergebruiken.” Tuinhof zei in zijn dankwoord dat het project hem, na de zware crisis in de bouw, nieuwe inspiratie heeft gegeven.