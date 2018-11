Kind verslaafd aan gamen op computer: ‘Zoek hulp’

Gefrus­treer­de man steekt ‘duizend­klap­per’ af in zijn huis in Middelburg

17:30 MIDDELBURG - Een bewoner van een woning aan de Driewegenhof in Middelburg is vanochtend aangehouden nadat hij vuurwerk, een soort duizendklapper, had afgestoken in zijn huis. Een agent die vrij had, hoorde het rond 10.50 uur gebeuren. Behalve knallen, kwam er ook rook uit het huis. Een buurvrouw vluchtte met haar kind uit haar woning.