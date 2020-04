Kind (4) komt om het leven bij ongeval met landbouwvoertuig in Arnemuiden

Zeeuwen en Rotterdam­se glamour babes ruilen van huis en haard

11:44 BIERVLIET - Pico en Pieter uit Biervliet zijn woensdag te zien in de zesdelige NTR-serie Jouw Stad, Ons Dorp. In het programma ruilen echte stedelingen en honkvaste dorpsbewoners van huis en haard. In de tweede aflevering ruilen twee glamour babes uit Rotterdam met de vader en zoon uit Biervliet.