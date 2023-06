Kim, Tonny en Lisalotte dachten mee over de toekomst van de zorg in Zeeland, en dit zijn hun ideeën

Overal in Nederland staat de zorg onder druk maar in een provincie als Zeeland is het probleem pas echt nijpend. Zo gaat een kwart van de huisartsen er de komende jaren met pensioen, lopen de aanrijtijden van ambulances op en groeit het gebrek aan personeel. De zorg zou in 2030 zelfs zo’n 7500 medewerkers tekortkomen. En dit allemaal terwijl de Zeeuwen juist steeds meer zorg nodig hebben: maar liefst 1 op de 6 Zeeuwen is in 2040 ouder dan 75 jaar.