Kijk, zo ligt de Hedwigepolder er nu bij

Column Willem van Dam Als we maar lief zijn voor elkaar

,,We zijn het meest bijzondere land van de wereld’’, zei Markie. En: ,,We zijn een lief en gaaf landje.’’ Oh zeker, knikte Markie, onze maatschappij is weliswaar ontwricht door corona, er is sprake van een toegenomen onverdraagzaamheid en het geloof van de burger in de politiek is bijna tot een nulpunt gedaald, maar toch: het komt allemaal goed. Daar is Markie honderd, nee tweehonderd, wat zegt-ie, zelfs driehonderd procent zeker van. Mits we een beetje lief zijn voor elkaar.

24 februari