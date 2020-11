‘Kiezersbedrog’ tekent de tweestrijd binnen het Zeeuwse waterschap

Speciaal vakantie­huis kan eindelijk gebouwd worden in Sint-Annaland

11 november SINT-ANNALAND - Zes jaar lang zamelde de stichting Stavoord6 er geld voor in: een vakantiehuis op chaletpark Krabbenkreek in Sint-Annaland waar mensen met een slechte levensverwachting een weekje kunnen verblijven. Woensdag is de bouw ervan dan officieel begonnen.