Kiezer kan weinig met openheid rond verkiezingsuitslag

Meer toezicht nodig in Zeeuwse natuurge­bie­den: ‘Alles kan, van afval dumpen tot motorcros­sen’

26 maart MIDDELBURG - Er is veel te weinig toezicht in het Zeeuwse buitengebied. ,,In het weekend en ’s avonds kan iedereen doen wat hij wil”, moppert Statenlid Joan van Burg (SGP). ,,De pakkans is heel laag.”