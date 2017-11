Kiezen wij voor de Zeeuwse of de Nederlandse vlag?

In het Poolse parlement hangt de rood-witte nationale vlag vanaf het plafond tot aan de grond, in Brussel en Parijs staan de nationale vlag en de Europese bij het spreekgestoelte van de volksvertegenwoordiging. De Duitsers hebben het schwarz-rot-gold en de blauwe vlag met de gele sterren van de Europese Unie een plaats in de Bondsdag gegeven. In het Amerikaanse congres hangt de star-spangled banner achter het spreekgestoelte. Eigenlijk hebben alleen Scandinavische, Nederlandse en Britse parlementariërs geen nationale vlag in hun vergaderzaal.

Maar met het aannemen van het voorstel van SGP’er Kees van der Staaij en PVV’er Geert Wilders voegt de Tweede Kamer zich bij de meeste andere nationale parlementen. Beide Kamerleden wijzen erop dat ‘het in verreweg de meeste landen allang een heel goed gebruik is om de vlag op te hangen’. Het rood-wit-blauw hoort ook in de landelijke vergaderzaal omdat de nationale vlag ‘een mooie en duidelijke functie heeft als symbool van de natie’, is in de motie te lezen.

Daar kun je als Kamerlid met goed fatsoen niet tegen zijn, dus kreeg voorzitter Khadija Arib donderdag van de voltallige Tweede Kamer de opdracht ‘stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de plenaire vergaderzaal van het Nederlandse parlement de nationale vlag zichtbaar wordt gemaakt’.

De Nederlandse vlag komt in de Tweede Kamer. Moeten dan ook in de vergaderzalen van provincies en gemeenten van een rood-wit-blauw dundoek voorzien worden?

Toen Beatrix nog koningin was hadden veel gemeenten haar door Marte Röling gemaakte portret aan de muur van de raadzaal hangen. Door de rode hoed en de blauwe jas en de witte achtergrond kwam met de majesteit ook de nationale driekleur binnen. Maar door het aftreden van Beatrix in 2013 verdween ook deze verwijzing naar de vlag. Er zijn bijna geen gemeenten die aan vlagvertoon in de raadzaal doen. Een van de weinige uitzonderingen is Tilburg waarin een boeketje van de Tilburgse, Brabantse, Nederlandse en Europese vlaggen in de hoek van de raadzaal staat.

Burgemeester Rob van der Zwaag van Veere is voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Heeft hij al een idee of het Haagse vlaggenbesluit gevolgen heeft voor de inrichting van de raadzalen? ,,Of er in de raadzaal in Domburg een Nederlandse vlag moet komen te hangen? We hebben al een mooi portret van de koning, gemaakt bij de Oosterscheldekering. Maar wat betreft de vlag, ik heb er mijn gedachten nog niet over laten gaan. Ik heb nogal wat vergaderingen vandaag. Eerlijk gezegd zijn er wel belangrijker dossiers waarmee we ons bezig zouden moeten houden.’’

Van der Zwaag wacht wel af of er instructies uit Den Haag komen. Zijn Middelburgse collega Harald Bergmann heeft naar aanleiding van het besluit van de Tweede Kamer vrijdag geen vlag laten bestellen. Dat kan altijd nog, mocht de gemeenteraad behoefte hebben aan het rood-wit-blauw in hun vergaderzaal, laat Bergmann weten. Vooralsnog zijn gemeenten vrij in het aankleden van hun raadzaal. Zelfs een afbeelding van koning Willem-Alexander is niet verplicht, het is slechts een aanbeveling van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Wapenschildjes

Van alle Zeeuwse bestuurders zit commissaris van de Koning Han Polman nog het dichtst bij het Haagse vuur. Zijn Statenzaal, waar de Zeeuwse volksvertegenwoordigers vergaderen, hangt vol met wapenschildjes van alle (voormalige) Zeeuwse gemeenten. ,,Dat vind ik zelf wel heel erg mooi. Daarnaast wappert de Zeeuwse vlag al overal. Niet alleen op het Adbijplein, maar gelukkig ook in heel veel straten in de provincie. Zeeland is dus overal aanwezig. Zeeuwser kan het niet.”