Kickoff-festival voor aftrap studiejaar smaakt naar meer: ‘het was een heel mooi feest’

Is het studiejaar succesvol afgetrapt?

Ja, het was echt een heel mooi feest, met artiesten die goed in de smaak vielen bij studenten. De studentenmarkt werd ook goed bezocht. Sommige bedrijven hadden echt uitgepakt met leuke activiteiten. Roompot had bijvoorbeeld een karaokebar ingericht en Dockwize zette de kleinste escape room van Nederland neer.

Wat was het hoogtepunt van het festival?

Dat is een moeilijke vraag. Er waren meerdere hoogtepunten. The Partysquad en La Fuente trokken veel bezoekers, maar ook lokale DJ’s zoals Team Peach vielen in de smaak.

Famke Louise moest afzeggen vanwege ziekte. Was dat een domper?

Dat was zeker een domper. We hoorden pas ’s ochtends om tien uur dat ze niet zou komen. Ze was echt een headliner van het festival. Rapper Donnie kwam in haar plaats. Hij is ontzettend populair. Afgelopen weekend trad hij nog op in één van de grootste tenten van Lowlands. We hebben heel veel mazzel gehad dat hij kon komen optreden. Toen Donnie begon, zag je ook dat het publiek direct naar het podium trok.

Hoeveel bezoekers kwamen er op het festival af?

We weten het niet precies, maar we schatten dat er ongeveer 3500 mensen waren. Dat was het aantal dat we verwacht hadden: vorige jaren waren er ongeveer even veel bezoekers op introductiefestivals. Er waren studenten, maar ook middelbare scholieren. Die konden we op het festival interesseren voor een studie aan één van de Zeeuwse onderwijsinstellingen. Omdat het vakantietijd is, waren er ook toeristen. Het is leuk dat zij op deze manier ook iets meekregen van het studentenleven in Zeeland.

Is het Kickoff-festival een blijvertje?