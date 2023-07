Keti Koti in Middelburg en in Vlissingen: ‘150 keer sorry zeggen, dat duurt vier minuten’

Wat een dag van vreugde had moeten worden, begon voor Angélique Duijndam van stichting Keti Koti met een grote domper. ,,Het slavernijmonument dat wij in Vlissingen neergezet hadden, is beklad", zegt de Vlissingse met tranen in haar ogen. Maar er is geen tijd om daar te lang bij stil te staan; in de Nieuwe Kerk wachten prominente gasten op hun beurt om te spreken, er zijn vlaggen te hijsen en er moeten kransen gelegd worden. Het programma gaat door of er niets aan de hand is, maar achter de schermen wordt druk gebeld en geappt over de situatie. Burgemeester Bas van den Tillaar geeft orders om de muren direct te reinigen, de politie start een onderzoek.