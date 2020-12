Kersttrailer van #NLBlijftThuis zendt twee dagen live uit vanuit Kapelle

KAPELLE - Persoonlijke interviews, reportages uit de provincie, live-muziek en gerechten van topchefs. Dat zijn de ingrediënten van de liveshows die #NLBlijftThuis donderdag en vrijdag drie keer per dag live brengt vanuit een sfeervolle rijdende woonkamer bij zorgcentrum Cederhof in Kapelle. De uitzendingen zijn te zien via de site van de PZC, het AD en de andere regionale dagbladen van DPG Media.

Delen per e-mail

De kersttrailer rijdt de komende weken het hele land door en doet als eerste Zeeland aan. Overal worden zorghelden in het zonnetje gezet en blikken journalisten in reportages terug op het jaar. Ook zijn er live gasten in de rijdende studio.

Zo wordt donderdag de Kapelse wethouder Annebeth Evertz geïnterviewd over het thema eenzaamheid en is te zien hoe Ron Schrijver met zijn alpaca’s de ultieme kerstsfeer creëert. Hiervan zal ook een podcast verschijnen. Kijkers krijgen verder een kijkje achter de schermen van restaurant De Kromme Watergang in Slijkplaat, waarna Tom Vinke (de zoon van Edwin Vinke) het gerechtje aan de gasten voorschotelt.

Live-muziek van Dax Hovius

Vrijdag maakt zorgheld Eline Schrier haar opwachting in de kersttrailer. Ze vertelt over haar werk als huisarts tijdens de coronacrisis. Deze dag is ook chefkok Wouter Kik van Codium te gast. Voice Kids-winnaar Dax Hovius uit Kapelle sluit af met een mini-concert.

Op beide dagen zijn er drie uitzendingen. In de korte ochtenduitzending om 08.30 uur maken donderdag burgemeester Fons Naterop en vrijdag PZC-hoofdredacteur Arie Leen Kroon hun opwachting. Ook om 11.30 uur schuiven gasten live aan voor een interview. Schakel op beide dagen om 16.30 uur uur in voor de uitgebreide show met reportages, interviews en muziek.

Volledig scherm Dax Hovius won dit jaar The Voice Kids. © Johan van der Heijden