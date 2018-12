Kerstmarkt Goes afgeblazen; veel kraampjes om- en weggewaaid

GOES - De kerstmarkt in Goes is afgeblazen. De harde wind heeft door omwaaiende kramen tot gevaarlijke situaties geleid. De organisatie heeft daarom besloten alle buitenactiviteiten af te gelasten. Alleen binnen in de Grote Kerk vinden er nog activiteiten plaats.

Quote Zo’n beetje alle kramen die bij ons in de buurt stonden zijn weggewaaid. Chantal van der Laan Eén van de slachtoffers van de harde wind is Chantal van der Laan. De eigenaresse van kattencafé Kat en Schotel had een kraam gehuurd in de Singelstraat. Aan het einde van de ochtend ging de wind al met haar kraam aan de haal. Van der Laan besloot daarop haar spullen naar het kattencafé te verhuizen.

,,Maar het was niet alleen onze kraam, hoor”, laat Van der Laan weten. ,,Zo’n beetje alle kramen die bij ons in de buurt stonden zijn weggewaaid. Bij ons in de Singelstraat sowieso al een stuk of vier kramen. Maar een hoop andere mensen gingen ook weg. Wij gaan nu in het café verder. Wij hebben het geluk dat dat kan. Die mensen die achter ons stonden kwamen helemaal uit Utrecht.”

Eigen risico

Chantal van der Laan: ,,Je moet er niet aan denken dat je zo'n stelling op je hoofd krijgt." Van der Laan is op zijn zachtst gezegd niet blij met de wind, maar zeker ook niet met de reactie van de organisatie. ,,Die zei gewoon dat het allemaal eigen ons risico is. Er werd verder ook helemaal niks aan gedaan. We moesten zelf onze spullen en de kraam maar opruimen. We hebben onze buren ook nog geholpen met inpakken. Die stonden er met kleding en dat kan je niet laten liggen in de regen."

De eigenaresse van het kattencafé vind dat de organisatie (in handen van stichting Goes Marketing en de gemeente Goes) niet adequaat heeft gereageerd. ,,Dit kan gewoon echt niet. Zo’n kraam huren kost al geld. En als je eerder weggaat moet je 50 euro boete betalen per dag. Wij zijn gewoon weggegaan. Dat geld gaan we echt niet betalen.”

Boeteclausule

Quote Rond vier uur verwachten ze heel harde wind. Tom de Koning De gemeente Goes laat echter weten dat een dergelijke boeteclausule in dit geval niet van toepassing is. ,,Onder deze omstandigheden wordt daar uiteraard geen beroep op gedaan”, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Iedereen vindt dit verschrikkelijk jammer en we doen allemaal keihard ons best om het zo goed mogelijk op te lossen."

Maar het gaat Van der Laan niet alleen om het geld. ,,Het is ook nog eens heel erg gevaarlijk. Je moet er niet aan denken dat je zo'n stelling op je hoofd krijgt.”

Dat vond de organisatie van het evenement uiteindelijk ook. Iets na 14.00 uur besloot die om de boel af te gelasten. ,,Rond vier uur verwachten ze heel harde wind”, aldus Tom de Koning. ,,Dus we blazen het buitengedeelte af. We gaan nog wel in de kerk door, vandaag en morgen. De brocante markt in de Grote Kerk, het avondprogramma op deze locatie en de kerstkramen in ‘Het Lokaal’ zijn wel geopend. Maar in overleg met VRZ en de burgemeester hebben we besloten buiten niet verder te gaan.”

Jammer

Burgemeester van Goes Margo Mulder: ,,De veiligheid van bezoekers, standhouders en andere betrokkenen staat voor ons voorop." Van der Laan was, net als waarschijnlijk een aantal andere kraamhuurders, al niet van plan om zaterdag haar kraam weer te gaan vullen. ,,Dat risico wilden wij niet nemen." Wel hoopt zij op een nette afhandeling door de organisatie. ,,Want dit is echt heel erg jammer. Het is zo'n leuke aanwinst voor de stad."