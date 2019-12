Kerstboomverkoop in volle gang

Volledig scherm Sem, Jens en Cas van de Pol. © Lex de Meester

Volledig scherm Moeder Christa Verdam en dochter Dominique Zoetewei. © Lex De Meester

Volledig scherm Lia Sterkenburg. © Lex de Meester

Zodra Sinterklaas terug is naar Spanje, beginnen de voorbereidingen voor de kerstdagen. In veel huiskamers wordt dit weekend de kerstboom opgetuigd. Bij de Intratuin in Koudekerke was het gisteren al flink druk.

Lia Sterkenburg uit Dishoek komt in de motregen voorbij gelopen met haar nieuwe aanwinst. Wat voor boom het precies is weet zij niet en daar let zij ook niet op: ,,Normaal koop ik samen met mijn man een kerstboom, hij let wel op de soort. Hij ging vandaag door het slechte weer niet mee.”, lacht ze. De boom die ze gekocht heeft zit ruim onder haar budget want ze wilde maximaal dertig euro uitgeven en heeft deze boom gekocht voor de helft van dat geld. Na de feestmaand is het gedaan met de spar. ,,De boom snij ik na de kerst in stukken en dan belandt hij in de GFT-bak.”

Margo en Jarno Rottier uit Vlissingen kijken ook niet naar het soort boom. Wél kopen ze een boom met een kluit: ,,Een kluit vinden we belangrijk, want na de kerst planten we de boom in onze achtertuin zodat we er langer van kunnen genieten.” Margo vindt 25 euro meer dan genoeg voor een boom, maar heeft nu een boom van 26 euro. ,,Het is dat mijn zoon mee is want hij zocht deze duurdere boom uit.” Zij kopen standaard de kerstboom na 5 december want zij vinden dat het zo hoort. ,,Misschien is dat iets ouderwets, maar eerst komt Sinterklaas en daarna komt pas de kerst.”

Christa Verdam uit Vlissingen haalt altijd samen een boom met haar dochter Dominique Zoetewei uit Oost-Souburg. Zij hebben allebei maximaal 35 euro over voor een boom maar vandaag hebben ze een goedkoper exemplaar kunnen vinden. Beiden waren klaar voor 25 euro. Moeder en dochter halen altijd dezelfde soort. ,,Wij kopen altijd een Nordmann omdat wij dat de mooiste bomen vinden en omdat deze bomen minder naalduitval hebben dan andere bomen.” Wat er na de kerst gebeurt met hun Nordmann weten de dames niet, want ze laten de bomen ophalen door de gemeente.