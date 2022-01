Kerstboom over? De alpaca’s van Aagtekerke lusten er wel pap van!

Verdeeld­heid in Arnemuiden: ‘Tolerantie komt dorp niet altijd ten goede’

ARNEMUIDEN - Leo Slager heeft zelf weinig gemerkt van de commotie in zijn dorp tijdens de jaarwisseling. Maar van de beelden die later in de media opdoken werd de voorzitter van bewonersgroep Arnemuiden allerminst vrolijk. ‘Het is een aantasting van de leefbaarheid’.

4 januari