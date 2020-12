Kerst in coronatijd wordt anders. ‘Wij vieren Kerstmis thuis met het gezin en niet met de familie’

Wat er precies met kerst kan, is nog even afwachten. Het kabinet maakt dinsdagavond bekend of het de coronateugels dan wat kan laten vieren. De grote vraag is of we meer dan drie gasten mogen ontvangen. Sommigen wachten dat nog even af, voordat ze bepalen wat zij met kerst gaan doen. Hoe dan ook, de PZC wilde alvast weten of en hoe u kerst in coronatijd gaat vieren en hield daarom onlangs een enquête. 1202 mensen vulden die in.