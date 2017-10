Kerncentrale staat niet in regeerakkoord, wat wel?

DEN HAAG – Het nieuwe kabinet komt niet met een oplossing voor de kerncentrale in Borssele. Sterker: het woord kerncentrale wordt niet in het regeerakkoord genoemd. Wel stopt het 900 miljoen euro in het oplossen van regionale knelpunten, onder meer in Zeeland. Maar hoeveel de provincie daarvan profiteert, is niet duidelijk.

Letterlijk staat in het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat het kabinet 900 miljoen reserveert ‘voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-Zuid en de BES-eilanden’. Met ‘nucleaire problematiek’ wordt niet de kerncentrale Borssele bedoeld, maar zeer waarschijnlijk het vervoer van nucleair afval van Petten naar de Covra in Vlissingen.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ziet in de passage een toezegging van het kabinet dat de miljoenen die Zeeland misloopt bij de verdeling uit geld van het provinciefonds worden gecompenseerd. Zeeland wordt al jaren met 10 miljoen gekort, omdat de provincie ooit een dividend ontving van het voormalige energiebedrijf Delta. Maar die winstuitkering krijgt ze al jaren niet meer. De Bat denkt dat het nu wordt gerepareerd. ,,De deur daarnaar staat niet open, er is geen deur meer zeg maar.’’

Over de kerncentrale staat niets in het regeerakkoord. Die maakt jaarlijks tientallen miljoenen verlies. Dat probleem is door Zeeland herhaaldelijk door Zeeland in Den Haag aangekaart. Maar het kabinet komt nog niet met het begin van een oplossing. Volgens De Bat wordt het uiteindelijk toch een probleem van het Rijk als de PZEM geen geld meer heeft om de centrale draaiende te houden.

De subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2024 stopgezet, staat in het regeerakkoord. Dit zou een probleem kunnen opleveren voor PZEM die de biomassacentrale in Moerdijk het liefst zou willen verkopen.

Hoewel het woord Zeeland drie keer in het regeerakkoord voorkomt, zijn er nog wel maatregelen die effect zullen hebben. Een aantal op een rij:

- Bestaande rechtbanken en gerechtshoven zullen ‘in beginsel’ niet worden gesloten. Dat is van belang omdat een aantal jaar geleden angst was dat de rechtbank in Middelburg zou verdwijnen.

- Er komt een visie op de toekomst van gevangenissen. Aan het aantal gevangenissen wordt zo min mogelijk getornd. Maar als er gesloten moeten worden, dan zullen de gevangenissen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien. Ook van belang, omdat een aantal jaar geleden werd gevreesd voor het voortbestaan van gevangenis Torentijd in Middelburg.

- Het kabinet vergroot het aanbod van kavels voor windenergie op zee. Zelfs als die locaties niet voor de Zeeuwse kust liggen, kan Zeeland hiervan profiteren vanwege de toeleverende bedrijven die zich vestigen in het Sloegebied.

- Er komt een bedrijfsovernamefonds waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.

- Het kabinet ondersteunt initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals city-landbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij.

- Het lage BTW-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent, iets dat in grensregio’s zoals Zeeuws-Vlaanderen extra gevoeld kan worden.

- Om een adequaat voorzieningenniveau op peil te houden geeft het kabinet ruimte aan experimenten in krimpregio’s, bijvoorbeeld voor de clustering van de voorzieningen. Zeeuws-Vlaanderen is een van de krimpregio’s van het land.

- Met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders wordt per regio een plan gemaakt om bestaande woningen energiezuiniger te maken.

- Ook worden samen met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders regionale plannen gemaakt om per regio te komen tot energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking.

- Er worden niet meer visgebieden gesloten dan noodzakelijk vanuit Europese regelgeving. Nederland zal in EU-verband bepleiten dat bij de locatie van windmolens op zee rekening gehouden wordt met de belangen van de visserij en dat daar waar mogelijk multifunctioneel gebruik wordt toegestaan.

- Een EU-verbod op pulskorvisserij moet worden voorkomen. De aanlandplicht moet worden versoepeld zodra er alternatieven zijn die hetzelfde doel dienen. Nederland zal zich hiervoor inzetten.

- Nederland zal in het kader van de Brexit-onderhandelingen opkomen voor de Nederlandse visserijbelangen. Nederland zal zich met andere koplopers blijven inzetten voor een verbetering van het dierenwelzijn en een gelijk speelveld in Europa en daarbuiten (handelsverdragen).

- Het kabinet gaat in overleg met het Havenbedrijf Rotterdam en de in het havengebied actieve bedrijven om de mogelijkheden van koolstofdioxide-afvang en -opslag en restwarmte te benutten. Soortgelijke verkenningen zullen ook plaatsvinden voor het Amsterdamse havengebied en het Westland. De Zeeuwse havens worden daarbij niet genoemd in het regeerakkoord.

- Er komt extra geld om knelpunten op rijkswegen aan te pakken, onder meer op de A58. Het regeerakkoord vermeldt niet of het om het Zeeuwse deel van de weg gaat. Al jaren pleiten ondernemers en overheden in Noord-Brabant voor het verbeteren van de bereikbaarheid van steden als Breda, Tilburg en Eindhoven, waar de A58 ook langs loopt. Waarschijnlijk zal het geld daarvoor zijn bestemd.

- Het kabinet komt met wet- en regelgeving voor het houden van experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het komt mogelijk binnen zes maanden met wetgeving. Deze experimenten worden uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten (zes á tien). Of een van de Zeeuwse gemeenten daartoe behoren is de vraag.

- De kleine-scholentoeslag blijft; er wordt 20 miljoen extra voor uitgetrokken.

- De fusietoets in het basisonderwijs wordt geschrapt. In het voortgezet onderwijs wordt de fusietoets bij krimpproblematiek geschrapt.

- Er moeten meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector komen, schrijft het kabinet. De mogelijkheden in het gemeentelijk beleid om het aanbod te vergroten, te sturen op prijs en sociale huurwoningen te verkopen, moeten ten volle worden benut. Er worden afspraken met lagere overheden over gemaakt.