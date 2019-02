Kerncentrale Borssele weer in bedrijf

Ook is de storing die 7 februari optrad in een turbine in het niet-nucleaire deel verholpen. Daardoor kon de kerncentrale weer veilig in bedrijf worden genomen. In augustus vorig jaar ging kerncentrale Borssele automatisch uit bedrijf nadat een fractie van een seconde een storing optrad in één van de twee kanalen van het reactorbeveiligingssysteem. Uit detailonderzoek bleek dat de oorzaak lag bij een transistor op één van de printplaten. Uit voorzorg besloot EPZ alle printplaten te vervangen. EPZ heeft het systeem dusdanig aangepast dat bij een dergelijke storing de pompen geen schade meer oplopen.