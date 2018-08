Kerncentrale Borssele vrijdag weer opgestart

De centrale werd ruim een week geleden uitgeschakeld na een storing. Het ging om een probleem met een elektrisch onderdeel van het systeem dat de reactor beveiligt. Het bewuste onderdeel moest worden vervangen. Ook ontstond door de storing schade aan een ander onderdeel, een lager in een pomp voor koelmiddel. Volgens EPZ is de nucleaire veiligheid niet in het geding gekomen.

Onlangs werd bekend dat de kerncentrale het afgelopen jaar minder lang in bedrijf was dan in 2016. Door lange stilstand tijdens de onderhoudsstop, waarbij onder meer een deel van de splijtstof werd gewisseld en maatregelen werden genomen om de veiligheid verder te verbeteren, was de kerncentrale in 2017 driekwart van het jaar beschikbaar. In 2016 was dat bijna 90 procent. Het Internationaal atoomagentschap IAEA gaf EPZ na een meerjarig onderzoek een pluim: de kerncentrale is Fukushima-proof.