Kerncentrale Borssele veiliger, zegt internationale atoomwaakhond

Een tien, een griffel en een zoen van de juffrouw. EPZ, de exploitant van de kerncentrale in Borssele, heeft alle 22 aanbevelingen die de internationale atoomwaakhond IAEA in 2014 deed, met succes doorgevoerd. Vooral de veiligheidscultuur is sterk verbeterd, blijkt uit het eindrapport van het zogeheten OSART-team (Operational Safety Review Team). Als EPZ deze lijn vasthoudt, kan de kerncentrale tot 2034 veilig stroom blijven produceren.

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) maakte na de nucleaire ramp in het Japanse Fukushima in 2011 een actieplan. De 143 Europese kerncentrales werden aan een zogeheten stresstest onderworpen. Toen is onderzocht in hoeverre kerncentrales bestand zijn tegen overstromingen, aardbevingen, extreem weer en andere bedreigingen zoals het uitvallen van de elektriciteit en bijvoorbeeld ook hacken van de systemen.

Overstromingen

Borssele werd vervroegd geïnspecteerd. De kerncentrale kwam op zich goed uit de stresstest, maar er volgde wel een serie noodzakelijke acties uit om de kerncentrale nog veiliger te maken. Zo moest de kerncentrale minder kwetsbaar worden voor overstromingen en bleek uitbreiding van de noodstroomvoorzieningen noodzakelijk. Technische verbeteringen zijn tijdens de onderhoudstops van dit en vorig jaar uitgevoerd. De kerncentrale is nu Fukushima-proof. Niettemin verlangt de Nederlandse nucleaire toezichthouder ANVS aanvullende robuustheidsstudies. Die moeten aantonen in hoeverre de kerncentrale in Borssele bestand is tegen een aardbeving en een inslag met een vliegtuig.

Tegelijk onderzocht het IAEA de organisatie en de werkwijze in Borssele. In september 2014 liepen er twintig onderzoekers rond. Ze waren positief over het veiligheidsniveau, maar hadden wel wat aan te merken. Er was bijvoorbeeld te weinig veiligheidsgericht leiderschap. Nucleaire veiligheid zat niet bij iedereen tussen de oren. In 2015 constateerde de ANVS dat EPZ de resterende, noodzakelijk geachte veiligheidsmaatregelen te traag uitvoert. De afgelopen twee jaar is daarom een inhaalslag gemaakt.

Veiligheidscultuur