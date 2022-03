Kerncentrale Borssele uit bedrijf voor jaarlijkse splijtstofwissel

Voor de splijtstofwissel moet de reactor worden stopgezet. Daardoor is het een goed moment om ook gepland onderhoud en onderzoek aan de centrale uit te voeren. ,,Denk aan het inspecteren of vervangen van kleppen in leidingen, of het schilderen van ruimtes die niet toegankelijk zijn wanneer de reactor in bedrijf is. In korte tijd wordt er veel onderhoud uitgevoerd, zodat de kerncentrale tijdens de rest van het jaar zoveel mogelijk in bedrijf kan zijn.”