Kerncentrale Borssele start weer op

Politie lost waarschu­wing­scho­ten na vermeende schietpar­tij in Goes, verdachte aangehou­den

27 juni GOES - In de Leeuwerikenstraat in Goes is zondagochtend flinke consternatie ontstaan na een vermeend schietincident. Daarbij zijn door de politie waarschuwingsschoten gelost. Er is een 25-jarige verdachte uit Zierikzee aangehouden, niemand raakte gewond.