Kerncentrale Borssele ruim een week uit bedrijf voor vervanging elektronica

Terneuzen trekt aan de bel over sluiting nachtapo­theek

7:24 TERNEUZEN - Terneuzense raadsleden hebben dinsdagavond in de raadscommissie samenleving aan de bel getrokken over de sluiting van de nachtapotheek in Terneuzen per 1 februari. Vanaf die datum kent Zeeland nog slechts één nachtapotheek, in Vlissingen.