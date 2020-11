Kerncentrale afgeschakeld voor reparatie lek

Marc van Opstal (D66) staat pas 40e, maar hoopt op plekje in de Tweede Kamer

11 november WEMELDINGE - De kans is klein dat D66 na de verkiezingen opnieuw een Tweede Kamerlid uit Zeeland krijgt. Op de kandidatenlijst, die woensdag is gepresenteerd, staat alleen Marc van Opstal (52) uit Wemeldinge, op de 40e plaats. Hij is raadslid in Kapelle.