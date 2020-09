Kermisexploitant klom 32 meter hoog om vastzittende mensen uit miljoenenattractie in Goes te redden

GOES - Geen moment van paniek was er gisteravond bij Willy Ordelman toen zijn nieuwe trots, de 2,5 miljoen euro kostende attractie Airborne stilviel . Daardoor bleven de inzittenden in een verticale stand op 65 meter hoogte vastzitten op de kermis van Goes. De 36-jarige kermisexploitant uit Apeldoorn noemt het ‘een kinderziekte’.

Hij vermoedt dat vocht de oorzaak van de storing is. ,,Het heeft hier in Zeeland gisteren flink gestormd. Toen is de kermis ook eerder gesloten. En er is heel veel regen gevallen. Maar de producent stuurt vandaag specialisten om er naar te kijken wat mogelijk de oorzaak was.”

Ladder opgeklommen

Toen de machtige machine stilviel werd een noodplan in werking gesteld. ,,Er zijn verschillende manieren om mensen te evacueren. De snelste manier werkte echter niet. Daarop moest ik gaan voor plan B, waarbij ik zelf via een ladder omhoog moest klimmen tot de spil, dus tot 32 meter hoogte. En voor mij was dat ook de eerste keer, dus vandaar dat het al met al een half uur duurde. Op die plek kan ik met een pal zorgen dat de arm langzaam naar beneden draait. En dat heb ik gedaan. Er was geen paniek”, zegt Ordelman, die al vanaf zijn 23e jaar actief is als zelfstandig kermisexploitant.

Volgens ooggetuigen konden de mensen die vastzaten eenmaal op de grond wel lachen om de hele gebeurtenis.

,,Dit is nu de derde kermis waarop we de Airborne gebruiken. Hij is helemaal nieuw en speciaal voor ons ontwikkeld. Het is in feite een prototype, die helemaal computergestuurd is. Er zitten allerlei veiligheidssystemen op. Maar zoals met alle nieuwe dingen heb je dan te maken met kinderziektes”, zegt Ordelman.

Bij de opening van de kermis werd deze video van de attractie gemaakt.

