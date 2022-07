Kermis op zondag blijft een taboe in Renesse en Zierikzee: ‘religieuze dwingelandij’

OPEN PODIUM | MET VIDEO De muzikale droom voorlopig koesteren

In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. En dat niet alleen: we geven ze de kans te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In deze aflevering vertellen de zussen Beaudien (zangeres) en Manuela (bassist) Vielvoije over Band Be Four You.

4 juli