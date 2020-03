Kerken moeten grens noodverordening niet opzoeken, zegt Veiligheidsregio

De noodverordening wordt hiermee formeel niet overtreden, maar ‘het is wel in strijd met de geest van de regeling’. Die is immers bedoeld om meer besmettingen te voorkomen, aldus de VRZ. Dit staat in een lijst met vijftig veelgestelde vragen en antwoorden over de maatregelen rond corona. De lijst is te vinden op www.zeelandveilig.nl.