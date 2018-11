Kerken en moskee in Zeeland luiden de noodklokken voor het klimaat

De ‘noodklokken’ luiden zaterdagochtend van 11.58 uur tot 12.00 uur, om aan te geven dat het ‘twee voor twaalf’ is voor het klimaat. In het hele land doen meer dan 250 kerken, gemeentehuizen, beiaardiers en moskeeën mee. In Zeeland zijn de klokken op zeker zeven locaties te horen, zoals de Eligiuskerk in Oostburg, de Nicolauskerk in Wolphaartsdijk en de Catharinakerk in Zoutelande. Ook de protestantse gemeenten in Oostburg, Oostkapelle en Schoondijke doen mee, net als de moskee in Middelburg.