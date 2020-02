Kerk kan niet om coronavirus heen: even geen handen schudden en wijn delen, ook wijwater is taboe

VIDEO Filmmaak­ster Pien (20) diept dilemma’s uit met duivenfilm, en ze zoekt nog hulp

13:00 BORSSELE - Het moet haar afstudeerproject worden voor de Kunstacademie in Breda, maar ook direct haar visitekaartje voor de filmwereld waarin ze daarna aan de slag hoopt te gaan. Pien Vroonland (20) uit Borssele zet daarom ook stevig in op ‘Beter een Duif’. Ze hoopt via crowdfunding vijfduizend euro bij elkaar te krijgen van familie, vrienden of volslagen onbekenden.