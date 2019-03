Kerk eventjes veldhospitaal voor film Soldaat zonder wapens

Voor even is de Ritthemse kerk het veldhospitaal in Arnemuiden waar een gewond meisje (gespeeld door de 12-jarige Fleur Volleman) wordt binnengebracht. Een Duitse soldaat drinkt zich moed in en besluit haar naar het ziekenhuis in Middelburg te brengen. De documentaire laat zien hoe hulpverleners in oorlogstijd vaak geen onderscheid maken tussen vriend en vijand. De film gaat in september in première, mogelijk tijdens Film by the Sea.