Kelshaw (13) verkoopt snoepzakjes om zijn eigen operatie te kunnen betalen: ‘Ik hoop dat veel mensen doneren’

reportage | met video Antikraak­wo­nen in Zeeland: ‘Hoge gasprijzen? Daar hebben wij geen last van’

Vooral starters kunnen tegenwoordig nauwelijks een betaalbaar huis vinden en blijven dan noodgedwongen in een studentenhuis of thuis wonen. Terwijl antikraakwonen goedkoop, duurzaam en origineel is. Op bezoek bij Simone in Middelburg, Leela in Kloetinge en Jaimey in Tholen, die alle drie in een oud schoolgebouw wonen. ,,Ik heb negen kranen.”

23 september