Keetie helpt Zeeuwse slachtoffers van mensenhandel: ‘Ik kom schrijnende situaties tegen’

Een prachtige toekomst werd hem beloofd, een jongen uit Afrika. In Europa zou hij het gaan maken als profvoetballer. Maar toen hij in Italië was beland, kwam hij niet op het voetbalveld te staan, maar moest hij bolletjes slikken. Hij smokkelde drugs door heel Europa. Tot hij dat mensonterende bestaan niet meer wilde. De jongen kwam, vanuit een asielzoekerscentrum in Zeeland, onder de zorg van Keetie Saman te vallen. Nu probeert hij een normaal leven te leiden. ,,Maar het is moeilijk’’, zegt Saman. ,,Hij komt uit een machocultuur, dus hij schaamt zich. Tegen z’n familie zeggen dat hij het niet heeft gemaakt als voetballer is moeilijk.’’