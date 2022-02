Kees van der Maas was een journalist pur sang

In 1953 moest de geboren Zierikzeeënaar uit zijn woonplaats geëvacueerd worden voor het water. In juni keerde hij terug. Hij kreeg een vakantiebaantje bij de dienst Dijkherstel Schouwen-Duiveland. Duizenden mensen waren ingezet om de gaten te dichten. Voor hen werd een speciaal contactblad geschreven. De jonge Kees ontmoette veel verslaggevers en fotografen die verslag deden van de Watersnoodramp. Na zijn eindexamen meldde hij zich vol overtuiging bij toenmalig PZC-hoofdredacteur Leertouwer. Het was het begin van een indrukwekkende journalistieke loopbaan. Van 1956 tot 1997 was hij aan de krant verbonden, waarvan zeventien jaar als hoofdredacteur.