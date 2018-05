Kees Polfliet blaast al een halve eeuw The Last Post

De geboren Axelaar Polfliet werd al van kindsbeen af getrokken door de kopersectie van de fanfare. Tot op de dag van vandaag is hij lid van meerdere harmonieën. Muziek is de rode draad in zijn leven. Polfliet werd al jong lid van fanfare Hosanna in Axel. Een ouder lid zag muzikaal heel wat in de jonge Kees en schoot hem zijn cornet voor, in die tijd een fikse uitgave van 1200 gulden. ,,Die heb ik uitgesmeerd netjes terugbetaald. Ik heb hem nog. Tegenwoordig speel ik meer trompet, maar af en toen haal ik de cornet weer boven."