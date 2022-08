Kees Hanse wil zich volledig richten op BBB en stapt op als raadslid voor Leefbaar Schouwen-Duiveland

column annemarie van de vreugde ‘Daar ben je veel te dik voor, kind’

Een van mijn ergste vakanties was die naar Salou. Zeventien jaar oud, met vijf vriendinnen naar het Sodom en Gomorra van Spanje. Voor mij, een te zware en onzekere jonge vrouw, was zo’n vakantie een nachtmerrie. Maar de groepsdruk won en zo bevond ik me die zomer toch in de bus richting Salou.

17 augustus