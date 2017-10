Kees Gillissen nationaal kampioen Kustvissen in Domburg

Meer dan 200 oud-gedienden op reünie Zweedse Rode Kruisziekenhuis

19:46 NOORDGOUWE - Oude herinneringen ophalen tussen vertrouwde gezichten; meer dan 200 medewerkers van het voormalige Zweedse Rode Kruisziekenhuis vierden zaterdagmiddag hun reünie. Dat gebeurde in Noordgouwe, het dorp waar de ziekenhuiszorg op Schouwen-Duiveland ooit begon. Die locatie is nu een kuuroord, maar op de kop af zestig jaar geleden werd in Zierikzee een nieuw ziekenhuis in gebruik genomen. Dankzij twee miljoen gulden steun van de Zweedse bevolking, als geste voor het leed van de watersnoodramp in 1953.