Kees de Visser uit Zierikzee opnieuw naar landelijke finale Bocuse d’Or

COLUMN WENDY WAGENMAKERS Al liggend met die eendenbek besefte ik dat dit de mafste kennisma­king was aller tijden

7:00 Ik woonde nog maar net in Zeeland toen ik me bij mijn nieuwe huisarts meldde voor plaatsing van een spiraal. De man zuchtte, schudde meewarig zijn hoofd en zei dat ik beter een andere huisarts kon zoeken. Een spiraal, legde hij uit, staat immers gelijk aan abortus. Ik ving nog net iets op over Psalm 51 toen hij de deur voor me open hield en twee seconden later stond ik buiten. Zonder spiraal.